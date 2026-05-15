Forza Horizon 6 Leitfaden: Wo man alle 9 findet Treasure Cars

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Seien wir ehrlich, Playground spielt in Forza Horizon 6 kaum mit der Forza Horizon-Formel, was bedeutet, dass es in diesem Spiel viel zu gut gibt, mit dem Fans der größeren Serie nur zu vertraut sein werden. Wir haben kürzlich die zurückkehrenden Barn Finds und den genauen Ort angesprochen, wo man alle 15 versteckten Autos im Spiel finden kann, aber jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas etwas anderes, denn es ist Zeit, die Treasure Cars ins Rampenlicht zu stellen.

Das ist eine ähnliche Funktion wie bei Barn Finds: Anstatt ungefähr ein Gebiet zu bekommen, um herumzufahren, während man nach einer sehr vertrauten Struktur sucht, erhält man in Treasure Cars ein Foto, eine kleine Information und wird dir gesagt, welche Region man erkunden soll, und soll dann den genauen Standort des Fotos vergleichen und finden, um das Auto für sich selbst zu beanspruchen. Es ist ein Schatzsuche-Mechanismus, der etwas schwierig zu verstehen sein kann, weshalb wir die harte Arbeit für Sie erledigt und den genauen Standort jedes der neun Schatzautos in Forza Horizon 6 gefunden haben.

Wo man alle 9 Treasure Cars in Forza Horizon 6 findet

1991 Nissan Figaro – Tokio-Stadt

"Ein klassischer Nissan Figaro, vergessen auf einem der Parkplätze der Stadt in der Nähe der ikonischen Regenbogenbrücke."

Dieses Auto finden Sie an der Uferpromenade der Bucht von Tokio, an einer der Küstenstraßen der Hauptstadt. Es befindet sich auf einem kleinen Parkplatz mit Blick auf die Rainbow Bridge.

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1969 Dodge Charger R/T - Minamino

"Der amerikanische Klassiker wurde hinter dem Clubhaus des Golfplatzes der Minamino-Region gesichtet."

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Das hier ein 'Clubhaus' zu nennen, ist vielleicht etwas übertrieben. Das Auto befindet sich hinter dem, was im Grunde eine Tankstelle in der Nähe des Golfplatzes ist. Das Highlight ist die Reihe von Golfwagen in der Nähe.

1985 Mazda RX-7 GSL-SE – Ohtani

"Die RX-7 wurde in der Nähe einiger Funktürme in der Region Ohtani gesichtet."

In dieser Region gibt es einige Funktürme, daher musst du vielleicht zwischen einigen hin- und herwechseln, um den richtigen zu finden. Zum Glück stechen sie hervor, und das Auto zu finden ist keine große Herausforderung.

1987 Porsche 959 – Shimanoyama

"Vor einem Eckladen in der Region Shimanoyama ist ein Porsche 959 gesichtet, der einen liebevollen neuen Besitzer braucht."

Dies ist eines der schwierigsten Treasure Cars, da das Bild einem wirklich keinen Gefallen tut. Glücklicherweise liegt es in einem der wenigen städtischen Gebiete dieser Region, nämlich der nördlichen Stadt Narai-Juku.

BMW M1 1981 – Hokubu

"Dieser klassische BMW M1 wurde unter einer der Eisenbahnbrücken in der Region Hokubu abgestellt."

In dieser Region gibt es nicht viele Eisenbahnbrücken, also suchen Sie die Eisenbahn und folgen Sie ihr einfach durch Hokubu, bis Sie den Teil mit dem Gerüst drumherum finden.

1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR – Takashiro

"Ein verlassener Lancer wurde unter einem Wasserfall in der Takashino-Region gesichtet, in der Nähe eines der Tempel."

Dies ist einer der malerischsten und am einfachsten zu findenden Treasure Car-Orte, da er im Westen der Takashiro-Region liegt, in der Nähe eines kleinen Rundwegs, in dem sich ein schöner und beruhigender Tempel befindet. Es ist auch erwähnenswert, dass der Wasserfall ganz im Stil eines Videospiels ein 5.000 XP Bonusbrett verbirgt!

1974 Lancia Stratos HF Stradale – Sotoyama

"Ein legendärer Lancia Stratos wurde verlassen in der Nähe der Tateyama Kurobe Alpine Route in der Sotoyama-Region gesichtet."

Das ist recht leicht zu finden, da die Sotoyama-Region tatsächlich ziemlich karg ist. Steigen Sie den Berg hinauf, bis Sie sich dem Fuß des höchsten Skiwegs nähern. Sie finden eine abgelegene Hütte mit dem Lancia Stratos, der draußen geparkt ist.

2005 Ford GT – Nangan

"Auf einem der Küstenwege der Nangan-Region gesichtet, braucht dieser Ford GT etwas Zuwendung."

Dieser kann einem Streiche spielen, aber die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach. Im Grunde musst du nur zum südöstlichsten Punkt der Karte fahren, um einen schönen, abgelegenen Parkplatz mit einem sehr teuren Auto zu finden, das darin verfällt.

1985 Nissan Safari Turbo – Ito

"Perfekt für das Gelände der Ito-Region, dieser Nissan Safari wurde den Elementen in der Nähe des Windparks überlassen."

Dieser kann zwar etwas herausfordernd sein, ist aber auch keine große Herausforderung, da man einfach Itos Windpark finden muss, indem man sich die Skyline der Region ansieht, bevor man den Berg hinaufgeht, um den Nissan Safari neben einer der riesigen Turbinen zu finden.