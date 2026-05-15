Forza Horizon 6 Leitfaden: Wo man alle 15 Scheunenfunde findet

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Jeder, der ein Forza Horizon-Spiel gespielt hat, kennt die Barn Finds-Funktion. Im Grunde wirst du, je weiter du im Spiel vorankommst und neue Möglichkeiten freischaltest, auf Gerüchte über Autos, die in die Annalen der Zeit verloren gegangen sind, ikonische Modelle und Maschinen, die in staubigen Scheunen gefangen sind und dem Chaos überlassen wurden. Wenn diese Gerüchte aufkommen, bekommst du ein ungefähres Gebiet zum Erkunden, wo das Auto, sobald du die betreffende Scheune gefunden hast, einem örtlichen Mechaniker übergeben, repariert und schließlich für immer in deine Werkstatt geliefert wird.

Um der Wahrheit von Forza Horizon 6 willen: Im weiteren Gebiet Japans gibt es insgesamt 15 Scheunenfunde zu entdecken, aber du wirst sie nicht von Anfang an alle finden können. Stattdessen sind neue Scheunenfunde an das Fortschrittselement des Entdeckers gebunden, und du schaltest jedes Mal ein paar weitere frei, wenn du deiner Sammlung einen neuen farbigen Stempel hinzufügst.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, den Explorer-Fortschritt abzuschließen und den Titel Master Explorer zu verdienen, bevor man dann alle Barn Finds sucht. Der einfachste Weg, diesen Teil von Forza Horizon 6 voranzutreiben, ist einfach, die verschiedenen Golden Stories-Missionen abzuschließen, von denen jede kein bestimmtes Auto von dir erfordert, da jede dir ein Fahrzeug für die jeweiligen Missionen gibt. Es ist tatsächlich eine ziemlich einfache Möglichkeit, mit dem Horizon 6-Format zu beginnen und vertraut zu werden, ohne für neue Autos viel Geld ausgeben zu müssen.

Vorausgesetzt, Sie haben alle 15 Barn Finds bereit zum Finden, haben wir einige Zeit damit verbracht, die Welt zu erkunden, den genauen Standort jeder Scheune zu ermitteln und die Identität des darin befindlichen Autos zu erfahren.

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Wo man alle 15 Forza Horizon 6 Scheunenfunde findet

1987 Ford Sierra Cosworth RS500

Einer der vier Scheunenfunde der Ito-Region. Diese befindet sich im Süden der Region am östlichen Stadtrand von Tokio. Wo die Region scharf nach außen ragt, befindet sich der Barn Fund in diesem Bereich.

2005 Honda NSX-R GT

Einer der drei Scheunenfunde aus der Ohtani-Region. Diesen finden Sie im Zentrum der Region, direkt südlich des Kinkaku-Ju-Tempels in einem dichten Waldgebiet.

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1997 Lamborghini Diablo SV

Einer der vier Scheunenfunde der Ito-Region. Östlich der Landebahn im Zentrum der Region bemerkt man eine geschwungene Brücke über eine ruhige Bucht. Der Barn Fund befindet sich in der Nähe dieser Bucht.

1962 Lincoln Continental

Der einzige Scheunenfund in der Hokubu-Region. Dieser befindet sich direkt südlich der farbenfrohen, regenbogenfarbenen Shikisai-No-Oka-Felder im Zentrum der Region, östlich des Anwesens, das Sie kaufen und anpassen können.

1991 Mazda #55 Mazda 787B

Einer von zwei Scheunenfunden in der Takashiro-Region. Dieses Modell befindet sich im Zentrum der Region, südwestlich des Wahrzeichens Hirosaki-Burg.

2005 Mitsubishi #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack

Einer der drei Scheunenfunde der Shimanoyama-Region. Dieses hier findest du in Narai-Juku, auf der Nordseite der Stadt.

1997 Mitsubishi Montero Entwicklung

Einer der drei Scheunenfunde der Shimanoyama-Region. Dies ist der südlichste Barn Fund der Region, und Sie finden ihn auf einem abgelegenen Offroad-Weg in der Nähe einer verschlungenen Bergstraße mit Blick auf das Stadion.

1998 Nissan #23 Pennzoil Nismo Skyline GT-R

Einer von zwei Scheunenfunden in der Takashiro-Region. Diese befindet sich im äußersten Westen der Region, in der Nähe des Wasserfallbereichs. Wenn man direkt nach oben/nach Norden von den Shikisai-No-Oka-Feldern vom oben genannten Lincoln Continental Barn Find folgt, bis man eine Straße findet, die um einen Berg herum ragt und von Offroad-Wegen entlang der Nordseite flankiert wird, befindet sich dieser Barn Find im inneren Bereich, um den die Hauptstraße führt.

1998 Nissan R390 (GT1)

Einer der drei Scheunenfunde aus der Ohtani-Region. Diese Scheune befindet sich im südwestlichsten Teil der Region, auf einer Offroad-Schotterstraße oberhalb der Matsumi Great Bridge.

1989 Nissan Pao

Der einzige Scheunenfund in der Minamino-Region. Sie finden diese Scheune im äußersten zentralen Westen der Region, südwestlich der Stadt Shirakawa-Go und nordwestlich des Golfplatzes.

1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette

Einer der vier Scheunenfunde der Ito-Region. Nordöstlich der Landebahn im Zentrum der Region und in der Nähe des Standorts, an dem Sie den Lamborghini Diablo SV gefunden haben, finden Sie diesen Barn Find buchstäblich direkt unter und südlich des Kitayama Big Daisugi-Wahrzeichens.

1971 Nissan Skyline 2000GT-R

Das ist der einzige Scheunenfund in Nangan. Sie befinden sich auf der Westseite der Region in der Nähe des Sees. Wenn Sie der Straße entlang der Westseite von Nangan folgen, halten Sie am Vorsprung des Sees an und finden die Scheune in der Nähe.

1984 Peugeot 205 Turbo 16

Einer von drei Scheunenfunden in der Shimanoyama-Region. Dies liegt im nordwestlichsten Teil der Region, direkt an der Straße, die von Narai-Juku wegführt. Wenn die Straße nach Süden abbiegt, liegt der Barn Find im Norden.

1982 Porsche 911 Turbo 3.3

Das südlichste der drei Scheunenfunde der Ohtani-Region. Dieses Auto finden Sie am nördlichen Stadtrand Tokios in einem kleinen Wald mit Blick auf einige Felder, die für Landwirtschaft genutzt werden.

1969 Toyota 2000GT

Einer der vier Scheunenfunde der Ito-Region. Dies ist der nördlichste Scheunenfund im Ito-Gebiet. Sie finden ihn nordwestlich des Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette, direkt an der Küste und in der Nähe von zwei Offroad-Strecken, die von der Hauptstraße abzweigen, die der Küste folgt.