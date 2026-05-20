Forza Horizon 6 Leitfaden: Wichtige Autos, die Sie für die Eroberung Japans benötigen

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Forza Horizon-Spiele sind immer vollgepackt mit Aktivitäten, die man abschließen muss. Es gibt regelmäßige Rennen und extravagante Showcase-Events, aber auch jede Menge Sammelobjekte und unzählige zusätzliche Ziele in Form von Speed Traps und Zonen, Driftzonen, Gefahrenschildern und Trailblazer-Events. Während viele dieser Herausforderungen mit einem eher gewöhnlichen Supersportwagen bewältigbar sind, stößt man oft auf anspruchsvollere Herausforderungen, die ausgefeiltere Fahrzeuge und Modelle erfordern, die für Nischenaufgaben mit größerem Effekt entwickelt wurden.

Zu diesem Zweck haben wir, nachdem wir das meiste von dem gesehen und abgeschlossen haben, was Forza Horizon 6 auf seiner regulären Karte bereithält, eine Auswahl von Autos ausgewählt, die sich als absolut jeden Credit auf der Reise zu 100 % lohnen.

Nissan GT-R Nismo (R35)

Dieses Auto bringt Sie durch die meisten Aktivitäten von Forza Horizon 6. Das ist dein Arbeitstier, ein Auto, das intensive Touge-Rennen bewältigen kann, die Konkurrenz in Straßenrennen dominiert, sich problemlos auf der Karte zurechtfinden lässt und es in den meisten Open-World-Herausforderungen leicht macht, zwei oder mehr Sterne zu sammeln. Der Trick bei diesem Auto ist jedoch, es nicht zu übertunen. Halte es an den Grenzen von S1 (etwa 800er), sonst schiebst du es in die Hypercars und extremen Streckenspielzeuge, was etwas über das hinausgeht, was dieses Auto am besten funktioniert. Außerdem ist es mit 256.500 Credits recht erschwinglich, was es zu einem idealen Early-Game-Erwerb macht.

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Ariel Atom 500 V8

In ähnlicher Weise wie der Nissan GT-R ist dieses Auto ein erschwingliches Performance-Kolosse. Man kann ein Basismodell für 180.500 Credits ergattern und es dann fast auf die maximale Bewertung upgraden, wodurch es zu einem unbeugsamen Streckentitan wird, der wie ein Raketenmotor auf vier Rädern wirkt. Es wird von größeren Autos geschädigt und herumgeschubst, aber wenn du das Drehmoment und die Leistung dieses kleinen Rahmens bewältigen kannst, solltest du viele Aktivitäten mit drei Sternen bewerten und viele der späteren Rennen überwinden können.

Es ist-ich!

Ford RS200 Evolution

Man bekommt dieses Auto tatsächlich geschenkt, indem man das Pier Pressure Wristband Event abschließt, und was für ein Geschenk das ist. Dies ist eines der angenehmsten Autos im Spiel, und selbst ohne Upgrades in das Chassis einzubauen, solltest du in den meisten Rallye- und Offroad-Events die Konkurrenz vernichten und sogar die Trailblazer-Aktivitäten sowie die Offroad-Speed Traps und -Zonen dominieren können.

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Lamborghini Revuelto

Irgendwann musst du dir einen richtigen Hypercar zulegen (es sei denn, du hast das Welcome Pack und Zugang zu einem Mercedes-AMG One), und wenn dieser Tag kommt, musst du ein Modell finden, das du dir wirklich leisten kannst. Das Revuelto ist die Lösung, denn dieses Hypercar hat nur 346.750 Credits und ist mit seinen Upgrades sehr vielseitig, sodass man es leicht zu einem Strecken- und Straßenmonster machen kann, das mühelos über 300 km/h überschreiten kann, oder sogar zu einem Modell, das einigermaßen Offroad-Szenarien bewältigen kann, was es leichter macht, einige der wilderen Offroad-Speed Traps und Zonen zu zerstören.

Mazda RX-7 Typ R

Es gibt eine ganze Reihe von Driftzonen in Japan, und nicht alle sind leicht zu überwinden. Um die angebotenen drei Sterne zu erhalten, möchte man ein Auto, das zum Driften gemacht ist – warum nicht vielleicht dem berühmtesten Driftfilm aller Zeiten: Tokyo Drift Tribut zollen. Ja, der Mazda RX-7 Type R ist ein effektives Modell zum Driften, vorausgesetzt, man hält den echten Radstand bei und stattet ihn mit Sport- und Driftteilen aus, wo es ankommt. Diese Version des Autos wird für viel anderes nicht gut sein, aber sie wird das Driften mit Bravour meistern, was für ein Auto, das nur 38.000 Credits kostet, nicht schlecht ist.

"Weißt du, wofür DK steht?"

#2 Audi Sport Quattro S1

Wir fangen jetzt an, uns mit sehr teuren Autos zu beschäftigen, aber aus unserer Erfahrung gibt es nur wenige Fahrzeuge, die Offroad-Aufgaben so bewältigen wie dieser Quattro. Rüstet man es mit reiner Rallye-Perspektive auf, erreicht man die 900er mit einem Auto, das Autobahnen weit über 220 mph rasen kann, während es mit 160+ mph auf Offroad-Wegen wie auf Asphalt gleiten kann. Es gibt nur wenige Offroad-Herausforderungen, die dieses Auto nicht meistern kann, und das sind typischerweise die wenigen, bei denen man ein absolutes Riesenfahrzeug braucht...

Koenigsegg Jesko

Es gibt einige, und wir meinen wirklich einige, Speed Traps, Danger Signs oder sogar Rennen, bei denen man ein echtes Monster braucht, um sie zu überwinden. Es gibt eine Vielzahl von Optionen in Forza Horizon 6, aber der Jesko ist ein vielseitiges Werkzeug, das über 1.600 PS und ein relativ geringes Gewicht bietet, wenn man all diese Leistung berücksichtigt. Wenn du also 600+ Meter für ein Gefahrenzeichen überqueren musst, eine Autobahn über 260 mph rasen oder eine Vielzahl anderer Hypercars in einem Straßen- oder Drag-Rennen schnell überwinden musst, erledigt der Jesko alles, was du brauchst, und noch mehr. Der Haken ist, dass dieses Auto 3.325.000 Credits kostet, was bedeutet, dass es sich um eine Spätinvestition handelt, es sei denn, man hat Glück bei Wheel Spins.

Gibt es noch andere Autos, die Sie als unverzichtbares Garagen-Element ansehen? Falls ja, lasst es uns in den Kommentaren wissen.