Forza Horizon 6 Leitfaden: Alle fünf Autos, die mehr als 10.000.000 Credits kosten

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Seien wir ehrlich, wir alle wollen das High-Life leben. Wir alle wollen uns im Luxus sonnen und die teuersten Autos fahren, und das schleicht sich sogar in die Forza Horizon-Reihe von Playground ein, wo die lächerlich teuersten Fahrzeuge immer unsere Aufmerksamkeit fesselen.

Da Forza Horizon 6 jetzt für Premium-Edition-Besitzer verfügbar ist und in ein paar Tagen für alle anderen erscheint, fragen Sie sich vielleicht, welche Autos in Forza Horizon 6 am teuersten sind und welche Fahrzeuge die größte Investition von Ihrer Kreditbank benötigen? Falls ja, haben wir unten die fünf teuersten Autos im Spiel zusammengestellt, wobei alle fünf bisher als die einzigen Modelle in Forza Horizon 6 hervorstechen, die mit achtstelligen Werten bewertet sind, also über 10.000.000 (10 Millionen) Credits.

1966 Ford #2 GT40 MK II – 13.200.000 Credits

Ein Symbol im Rennsport, der Hauptgrund, warum du dieses Modell vielleicht vermeiden könntest, ist, dass du mit einem anderen Ford GT-Modell belohnt wirst, wenn du Barn Finds abschließt. Dieses 'kostenlose' Modell ist kein solches Symbol, aber wenn du herausstechen willst, solltest du wissen, dass es auf der offenen Straße viele Ford GTs geben wird.

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1965 Shelby Cobra Daytona Coupé – 20.000.000 Credits

Noch eine absolute Legende. Das Schöne an diesem Auto ist, dass es derzeit nur ein Shelby-Modell im gesamten Geschäft gibt, sodass jeder, der Sie in diesem Auto sieht, weiß, dass Sie ziemlich wohlhabend sind und viel Geld haben. Es ist außerdem ein ziemlich kompetentes Rennspiel für alle, die bereit sind, Perfektion durch Austausch und 'Aufrüsten' von Teilen zu verändern.

1962 Ferrari 250 GTO – 40.000.000 Credits

In früheren Forza Horizon-Spielen war der Ferrari 250 GTO das teuerste Auto von allen, daher überrascht es nicht, dass es in diesem Kapitel auch ein sehr teures Modell ist. Dieses Auto strotzt vor Stil und Klasse und wurde zum perfekten Modell für eine Reise entlang der japanischen Küste.

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1955 Mercedes-Benz 300 SLR – 60.000.000 Credits

Eines der ältesten Autos in Forza Horizon 6, dieser alte Hase ist ein absolutes Stilikon, ein wahres Zeichen einer vergangenen Zeit, als Autos üppige Designs hatten und gebaut wurden, um auf dem Modelaufsteg genauso zu Hause auszusehen wie auf der Rennstrecke.

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 – 70.000.000 Credits

Der weiße Wal, das Kronjuwel jeder Sammlung, der Besitz dieses Ferraris wird allen zeigen, dass man einen Reichtum hat, der es nicht vorstellbar ist. Oder sind Sie vielleicht einfach ein Welcome Pack-Besitzer und möchten den einzelnen kostenlosen Autoshow-Autogutschein nutzen? Das wären sicherlich nicht wir...