Forza Horizon 6 lässt dich nicht zu, Japans Kirschblütenbäume zu zerstören

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Forza Horizon 6 lässt dich durch so ziemlich alles kämpfen, was zwischen dir und der nächsten Runde steht, aber nicht alles in der japanischen Version des Spiels ist darauf ausgelegt, auf Autoteile und Trümmer reduziert zu werden. Laut Game Rant hat Playground Games bestimmte kulturell bedeutende Teile der Spielwelt unzerstörbar gemacht. Dazu gehören Kirschbäume und bestimmte Tempelbereiche.

Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung der Entwickler, die mehr Respekt vor dem japanischen Setting zeigen wollten, in dem das Spiel spielt. Kirschblüten, oder Sakura, sind, wie wir wissen, ein mächtiges Symbol in Japan, und daher sollten sie nicht mit einem Sportwagen mit 240 mph durchgepflügt werden. Dasselbe gilt für bestimmte Tempel und andere Stätten von kultureller Bedeutung.

Es mag wie ein kleines Detail klingen, aber es ist trotzdem ziemlich interessant in einer Serie, in der das ganze Konzept oft darin besteht, mit atemberaubender Geschwindigkeit durch fast alles zu fahren. In Forza Horizon 6 kannst du dich also immer noch wie ein geschwindigkeitsbesessener Idiot verhalten. Solange du dich von diesen ikonischen Bäumen fernhältst...

Vergessen Sie nicht, hier unsere Rezension anzuschauen.

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