Forza Horizon 6 ist bereits der meistgespielte Xbox Game Studios-Titel aller Zeiten auf Steam

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Die meisten Leute vermuteten wahrscheinlich, dass Forza Horizon 6 auf Steam extrem beliebt sein würde, als die Standardedition am 19. Mai erschien. Es hatte bereits bei denen, die früh mit den teureren Ausgaben angefangen hatten, unglaublich gut abgeschnitten, doch nun wuchs das Publikum erheblich.

Wie lief es also? Nun, absolut großartig. Tatsächlich wurde es schon am allerersten Tag zum Xbox Game Studios-Titel auf Steam mit den meisten gleichzeitigen Online-Spielern aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter, Halo Infinite, hatte im Startmonat im November 2021 insgesamt 272.586 gleichzeitige Spieler – ein Rekord, der seitdem nicht mehr gebrochen wurde und der höchste Wert war, den Microsoft je auf Steam erreicht hatte.

Bis gestern. Weil Forza Horizon 6 tatsächlich etwas mehr als 500 weitere Personen erreicht hat, also insgesamt 273.148 (danke, SteamDB). Steam-Spieler spielen nicht über Game Pass, daher deutet die Zahl ebenfalls auf extrem hohe Verkaufszahlen hin. Rekorde werden oft am Startwochenende aufgestellt, daher steigt die Zahl vielleicht später in dieser Woche noch weiter – und falls das der Fall ist, sind wir am Montag mit den neuesten Zahlen zurück.