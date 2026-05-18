Forza Horizon 6 hat Berichten zufolge bereits über 140 Millionen Dollar Einnahmen erzielt

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Wir haben Forza Horizon 6 genau beobachtet, ein Spiel, das bereits zu einem der bestbewerteten Projekte des gesamten Jahres geworden ist. Aber neben dem kritischen Erfolg ist der Titel auch schon ein kommerzieller Koloss, denn es scheint, als hätte ein großer Teil der Fans den Early-Access-Teil des Premium-Edition-Bundles genutzt und ein paar Tage vor seinem umfassenderen Premieren in das Spiel eingestiegen.

Laut Day One wird berichtet, dass bereits fast 1,2 Millionen Spieler in das Spiel eingestiegen sind, wobei diese Information ausgerechnet aus einer Speed Trap im Spiel stammt. Natürlich ist dies keineswegs eine eindeutige Bestätigung der Gesamtzahl der Spieler, da ein optionales Nebenziel im Spiel keine klare Methode zur Messung der Spielermetriken ist, aber die Daten zeigen, dass 1.191.886 Spieler Daten auf der Speed Trap registriert haben, was bedeutet, dass die gleiche Anzahl von Spielern das Spiel aktiv erlebt.

Vor diesem Hintergrund können wir davon ausgehen, dass knapp 1,2 Millionen Spieler auch eine Premium Edition des Spiels erhalten haben, um Daten über die Speed Trap registrieren zu können, was bedeutet, dass die gleiche Anzahl von Fans die 120-Dollar-Version des Titels ergattert hat, was darauf hindeutet, dass bereits bis zu 144 Millionen Dollar Einnahmen für das Spiel generiert wurden. obwohl es erst morgen richtig gestartet wird...

Es versteht sich von selbst, dass Playground einen weiteren riesigen Hit vor sich hat. Hier sehen Sie sich unsere Rezension zu Forza Horizon 6 an.