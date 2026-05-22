Forza Horizon 6 hat bereits sechs Millionen Spieler überschritten

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In den letzten Tagen haben wir über das beispiellose Interesse an Forza Horizon 6 berichtet, wobei das Spiel schon Tage vor seiner offiziellen Veröffentlichung massive Spielerzahlen erreichte – ein Zeichen dafür, dass viele Menschen die teureren Editionen gekauft haben. Sobald das Spiel veröffentlicht wurde, war das nächste Erfolgszeichen, als es innerhalb der ersten 24 Stunden zum meistgespielten Xbox Game Studios-Titel aller Zeiten auf Steam wurde.

Nun kommt der nächste Meilenstein, als der offizielle Instagram-Account der Serie ankündigte, dass das Spiel nun sechs Millionen Spieler erreicht hat, nur zwei Tage nach seiner offiziellen Veröffentlichung. Das macht das Spiel genauso beliebt wie seinen bereits geliebten Vorgänger Forza Horizon 5, der nach zwei Tagen im Jahr 2021 dasselbe Ergebnis erzielte. Allerdings hatte es ein potenziell größeres Publikum, da es auf drei Plattformen – PC, Xbox One und Xbox Series S/X – veröffentlicht wurde und während der Pandemie veröffentlicht wurde, als zahlreiche Titel absolut beeindruckende Spielerzahlen erreichten.

Wie allgemein bekannt ist, ist Forza Horizon 6 nur auf PC und Xbox Series S/X verfügbar, dennoch ist es gelungen, das gleiche Ergebnis zu erzielen, was als echtes Zeugnis seiner Stärke gesehen werden muss.