Forza Horizon 6 führt die zweite Maihälfte für Game Pass-Abonnenten an

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Wir sind mehr als auf halber Strecke durch den Mai und nähern uns den Sommermonaten. Wie üblich ist Microsoft bereit, zu verraten, worauf sich Game Pass-Abonnenten nach der Hälfte der Strecke freuen können. Diesmal liefern sie eine sehr beeindruckende Auswahl an hochwertigen Titeln – wobei ein bestimmtes Rennspiel den Großteil der Arbeit übernimmt, aber es gibt noch viel mehr, das einen Blick wert ist. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium):

Kommen zu Game Pass



Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 19. Mai*



Totes statisches Laufwerk (Cloud, Xbox und PC) – 20. Mai**



Mein Freund Peppa Dick (Cloud, Xbox und PC) – 20. Mai



Pigeon Simulator (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 20. Mai**



Remnant II (Cloud, Xbox und PC) – 20. Mai



Winter Burrow (Cloud, Xbox und PC) – 20. Mai**



Luna Abyss (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 21. Mai*



Escape Simulator (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 26. Mai



Echo Generation 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 27. Mai*



The Outer Worlds Spacer's Choice Edition (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 27. Mai

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 27. Mai

Crashout Crew (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) – 28. Mai*



Kabuto Park (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 28. Mai



Final Fantasy VI (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 2. Juni



Jurassic World Evolution 3 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) – 2. Juni



Wie immer gibt es für alle Abonnenten kostenlose Vorteile, darunter Microsoft Jewel und World of Tanks: Heat in diesem Monat. Schau auf Xbox Wire vorbei, um mehr über das Involvierte zu erfahren.

Leider gibt es auch einige Titel, die bald erscheinen. Diese werden am 31. Mai entfernt, aber bis dahin können Sie mit Ihrem Abo bis zu 20 % Rabatt erhalten, wenn Sie etwas behalten möchten:

Abreise am 31. Mai