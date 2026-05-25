Forza Horizon 6 erreichte am Wochenende über 300.000 gleichzeitige Steam-Spieler

HQ

Letzte Woche wurde Forza Horizon 6 veröffentlicht, nachdem es für alle, die eine Deluxe-Edition gekauft hatten, einen massiven frühen Start erhalten hatte. Das Spiel wurde so mit Spannung erwartet, dass es innerhalb der ersten 24 Stunden zum meistgespielten Xbox Game Studios-Titel aller Zeiten auf Steam wurde, gemessen an gleichzeitigen Spielern, worüber wir damals berichteten.

Am Veröffentlichungstag spielten insgesamt 273.148 Personen gleichzeitig, was ausreichte, um den bisherigen Rekordhalter Halo Infinite zu schlagen, wenn auch nur um 500 Zuschauer. Aber wie wir damals schrieben, werden Rekorde meist am Launch-Wochenende gebrochen, und wir versprachen, nachzuhaken, falls es noch besser läuft – und genau das ist passiert.

Dank SteamDB wissen wir jetzt, dass Forza Horizon 6 vor ein paar Stunden 302.645 gleichzeitige Spieler erreicht hat – was mit Forza Horizon 5 vergleichbar ist, das mit 81.096 gleichzeitigen Spielern auf Steam seinen Höchststand erreichte.

Natürlich ist es wichtig zu bedenken, dass alle Steam-Spieler das Spiel gekauft haben; Außerdem gibt es Horden von Spielern auf der Xbox, die entweder das Spiel gekauft haben oder über Game Pass Ultimate spielen. Alles in allem ist klar, dass Playground Games einen durchschlagenden Erfolg erzielt hat.