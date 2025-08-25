Forza Horizon 6 Enthüllung auf der Tokyo Game Show erwartet

Die Aufregung um den nächsten großen Teil der Forza Horizon-Reihe hat richtig Fahrt aufgenommen. Nur wenige Tage, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass Mitarbeiter von Playground Games beim Dokumentieren von Kei-Autos gesichtet wurden, sind nun weitere Details aufgetaucht.

Mehrere glaubwürdige Quellen behaupten nun, dass Forza Horizon 6 während der Tokyo Game Show Ende September enthüllt wird. Windows Central berichtet, dass es offizielle Dokumente gesehen hat, die darauf hindeuten, dass das Spiel nächsten Monat öffentlich angekündigt wird. Auch der bekannte Insider Nate The Hate hat sich der Diskussion angeschlossen und die durchgesickerten Informationen untermauert.

Die Enthüllung von Forza Horizon 6 auf der Tokyo Game Show würde auch perfekt zu früheren Behauptungen passen, dass dieser Eintrag in Japan spielen wird. Dieses Gerücht gewann vor kurzem noch mehr an Zugkraft, als der australische Autoimporteur Cult & Classic einen Social-Media-Post postete – und schnell löschte –, der scheinbar auf die Kulisse hindeutete.

Hoffen Sie, dass sich die Gerüchte als wahr herausstellen?