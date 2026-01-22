Forza Horizon 6 Developer_Direct Zusammenfassung: Alle wichtigen Details der heutigen Präsentation

HQ

Das Developer_Direct läuft, aber Forza Horizon 6 hat gerade das Ganze ausgelöst. Mit einer Menge Informationen, die von Playground Games geteilt wurden, haben wir alle wichtigen Details in diesem einen praktischen Text zusammengefasst.

Wir hatten nie Zweifel, dass Playground Games nicht Forza Horizon 6 mit einer breiten Palette von Autos gestapelt werden würden, aber jetzt haben wir gelernt, wie viele Autos es tatsächlich geben wird, die freigeschaltet und genutzt werden können. Beim Start können Spieler sich darauf freuen, bis zu 550 Fahrzeuge zu sammeln, und von all diesen ist es das Auto, das Playground als Poster- und Coveroption ausgewählt hat, fragst du? Der GR GT Prototype (wobei auch der Toyota Land Cruiser geliebt wird), eine passende Option für die japanische Open-World.

Abgesehen von den verschiedenen vorgestellten Autos hat Playground das Direct verwendet, um ehrlich gesagt zu viele Details über das Spiel zu teilen. Zum einen wissen wir, dass Japan ein sehr vielfältiger und vielfältiger Ort sein wird, mit offenen Feldern, atemberaubenden Bergpfaden und der geschäftigen Metropole Tokio, die angeblich fünfmal größer ist als jede Stadt Playground bisher ein Forza Horizon Spiel – und sogar bestimmte Viertel enthält.

Wenn man sich das Gameplay anschaut, ist es sehr traditionell Forza Horizon, bei dem die Spieler ganz unten starten und verschiedene Armbänder freischalten müssen, während sie sich durch die Stufen des Horizon Festival bewegen. Es wird Showcase beim großen Sprung zwischen den Stufen wieder Events geben und sogar neue Rush Herausforderungen, die auch Hindernisparcours-ähnliche Action bieten. Der Hauptunterschied ist, dass du kein Rennfahrer in Japan bist, der das Horizon-Event gewinnen will; Du bist nur ein Tourist und das bedeutet, dass du dich durch die Qualifikationen kämpfen musst, um zum Hauptfestival zu kommen. Wenn du denkst, das klingt nach viel zu verfolgen: Playground hat eine neue Journal -Mechanik vorgestellt, die deinen Fortschritt besser verfolgt und ansonsten "der Erkundung in Forza Horizon 6 einen neuen Wert verleiht".

Zusätzlich dazu, dass du deine hart verdienten Credits für Autos ausgibst und jede Menge Sammelobjekte in der offenen Welt sammeln kannst, ist eine weitere zurückkehrende Funktion kaufbare Häuser mit acht verfügbaren Optionen auf der Karte. Allerdings ist The Estate eine neue Immobilie, die tiefgreifend anpassbare Elemente und einen Ort bietet, an dem man nach Herzenslust bauen kann – auf Kosten von Währung. Es scheint eher ein Life-Sim-Element zu sein, das in der Serie bisher kaum behandelt wurde.

Einer der wichtigsten Bestandteile der japanischen Autokultur sind auch Autotreffen, und das wird auch in Forza Horizon 6 angeboten. Du kannst dich mit vielen anderen Spielern treffen, dein einzigartiges Fahrzeug zeigen, epische neue Lackierungen herunterladen und sogar ein Auto kaufen, das ihnen gefallen könnte.

Schließlich wurde das Veröffentlichungsdatum (von dem wir schon länger wissen) für den 19. Mai auf PC und Xbox Series X/S bestätigt, mit PS5, die später 2026 erscheint. Ab dem 15. Mai wird es das zuvor gemeldete Early-Access-Angebot für Premium Edition -Besitzer geben.