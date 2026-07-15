Forza Horizon 6 bekommt vier klassische italienische "Passion-Autos"

HQ

Gestern wurde das Italian Exotics-Update für Forza Horizon 6 veröffentlicht, und damit nutzte Playground Games auch die Gelegenheit, eine neue DLC-Runde für das Spiel in Form des Passion Car Packs zu veröffentlichen. Dazu gehören vier neue Autos, und wie Sie sich denken können, sind es alles prunkvolle italienische Modelle.

Wenn du die Premium Edition von Forza Horizon 6 hast, ist dieser DLC enthalten; ansonsten kann man es natürlich auch separat für £4,99 / €4,99 im Xbox Store kaufen. Was bekommst du also für dein Geld? Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Bilder und Beschreibungen von der offiziellen Website:

Ferrari F80 2025

Der Ferrari F80 2025 wurde entworfen und benannt, um das 80-jährige Jubiläum von Ferrari zu feiern, und das Prancing Horse hat definitiv alles gegeben, um F80 zu einem automobilen Meisterstein zu machen. Das gesamte Bremssystem dieses Wagens wurde gemeinsam mit Brembo entwickelt; Der Elektromotor ist der erste, der vollständig intern gefertigt wird, und seine Aerodynamik erzeugt 1050 kg Abtrieb. Mit 1200 Pferden unter der Haube ist dies der leistungsstärkste straßenzugelassene Ferrari, der je gebaut wurde. Feiern Sie bei Ferrari mit dem Ferrari F80 2025!

2021 Alfa Romeo Giulia GTAm

Der Renngeist von Alfa Romeo aus den 60ern kehrt mit dem Alfa Romeo Giulia GTAm 2021 auf die Straßen zurück. Der GTAm ist eine aufgerüstete Version des bereits leistungsstarken Quadrifoglio. Indem man die Rücksitze durch einen Überrollkäfig ersetzt und den V6-Motor auf 533 PS aufrüstet, kann der GTAm in nur 3,6 Sekunden von null aus 60 mph erreichen. Sauber entwarf die neue Aerodynamik dieses Autos im Windkanal, und der legendäre Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen half dabei, die letzten Details zu verfeinern. All das in einem straßenzugelassenen Auto, das Sie jeden Tag fahren können.

1990er Alfa Romeo SE 048SP

Der 1990er Alfa Romeo SE 048SP wurde gebaut, um Meister zu werden, und war Alfa Romeos Versuch, die Gruppe-C-Klasse zu erobern. Der SE 048SP wurde ursprünglich als Ersatz für den Lancia LC2 im Wettkampfsport entwickelt. Während der Entwicklung wurde der SE 048SP schließlich mit einem Ferrari-basierten 3,5-Liter-V12 ausgestattet, der etwa 680 PS leistete. Das Carbonfaser-Monocoque-Fahrgestell und die aerodynamische Karosserie wurden für die Anforderungen des Group-C-Rennsports entworfen, während sie das charakteristische Kühlergrilldesign von Alfa Romeo beibehalten haben.

1967 Ferrari 275 GTB4 Spider

Mit nur zehn jemals gebauten Einheiten zählt der Ferrari 275 GTB4 Spider von 1967 zu den seltensten und begehrtesten Ferraris, die je gebaut wurden. Der GTB4 Spider wurde auf Wunsch des nordamerikanischen Importeurs von Ferrari als Nachfolger des 250 California Spider gebaut. Dies ist eines dieser Autos, bei denen Leistung und Eleganz Hand in Hand gehen können und das unvergessliche Erlebnis bieten, das nur ein klassischer offener Ferrari bieten kann.

Forza Horizon 6 ist jetzt sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X verfügbar, und unsere Gedanken dazu können Sie in unserer Rezension hier nachlesen.