Forza Horizon 6 bekommt vier klassische italienische "Passion-Autos"
Und wenn man sich die Liste der Autos in diesem DLC-Paket ansieht, haben sie definitiv eine Leidenschaft gemeinsam.
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Gestern wurde das Italian Exotics-Update für Forza Horizon 6 veröffentlicht, und damit nutzte Playground Games auch die Gelegenheit, eine neue DLC-Runde für das Spiel in Form des Passion Car Packs zu veröffentlichen. Dazu gehören vier neue Autos, und wie Sie sich denken können, sind es alles prunkvolle italienische Modelle.
Wenn du die Premium Edition von Forza Horizon 6 hast, ist dieser DLC enthalten; ansonsten kann man es natürlich auch separat für £4,99 / €4,99 im Xbox Store kaufen. Was bekommst du also für dein Geld? Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Bilder und Beschreibungen von der offiziellen Website:
Ferrari F80 2025
2021 Alfa Romeo Giulia GTAm
1990er Alfa Romeo SE 048SP
1967 Ferrari 275 GTB4 Spider
Forza Horizon 6 ist jetzt sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X verfügbar, und unsere Gedanken dazu können Sie in unserer Rezension hier nachlesen.