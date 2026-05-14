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Fans haben jahrelang darum gebettelt, dass Playground Games endlich ein neues Horizon-Spiel in Japan verlegt, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Wie bei der Assassin's Creed -Reihe, in der auch ein anhaltender Wunsch nach einem japanischen Kapitel entstand, trieft "das Land der aufgehenden Sonne" vor sofort erkennbarer Ikonographie und strahlt Kultur, Religion und Tradition aus, die weltweit bekannt sind.

Und jetzt ist Forza Horizon 6 hier, und es ist gut. Es ist wieder ein gutes Forza Horizon Spiel, und manchmal sogar wirklich gut. Doch obwohl Japan zweifellos eine spannende Kulisse für adrenalingeladene Arcade-Rennen ist, fühlt es sich so an, als wäre die Serie zum ersten Mal etwas unsicher, wohin sie genau steuert. Man spürt es, sowohl in der Art, wie sie Japan zum Leben erweckt haben, als auch daran, wie diese Struktur allmählich unter dem Gewicht der Kunst der Wiederholung ein wenig zu knarren beginnt.

Es ist sehr, sehr wichtig zu betonen, dass Playground, auch wenn es das Rad nicht neu erfindet oder vom physischen, strukturellen oder mechanischen Rahmen der Horizon-Reihe abweicht, Forza Horizon 6 dennoch gut und durchweg gut zu spielen ist. Das setzt hier die Messlatte ziemlich hoch. Wenn der Schnappschuss eindeutig exzellent ist und die umliegenden Systeme über eine ausreichend Anzahl von Iterationen hinweg perfektioniert wurden, werden diejenigen, die genossen haben, was Playground in den fünf vorherigen Teilen geboten hat, feststellen, dass ihnen das hier gefällt.

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Alles ist hier: ein Horizon Festival, unterschiedliche, abwechslungsreiche Renntypen, über 550 Autos, die bis ins kleinste Detail nachgebaut wurden, ein Meer aus Fortschrittspfaden, Scheunenfunde, Sammelobjekte – das volle Programm. Natürlich gibt es hier und da kleine Änderungen, wie die Einführung von flächenspezifischen Maskottchen zum Finden und Zerstören, aber im Großen und Ganzen fühlt sich das Spielerlebnis Forza Horizon 6 sehr ähnlich an wie Horizon 5 oder sogar 4. Und auch wenn das leicht als Beschwerde oder sogar als Quelle der Frustration gewertet werden könnte, bleibt es eine grundlegende Freude daran, ein Spiel in die Hand zu nehmen, von dem man bereits weiß, dass es nicht nur zufriedenstellend, sondern auch brillant funktioniert, und die eigenen Erwartungen erfüllt zu sehen.

Aber gleichzeitig ist es nicht ganz so einfach, oder? Denn wenn die Zahl am Ende steigt, werden die Erwartungen gleichzeitig neu gemischt. Was beim letzten Mal kaum funktionierte, muss besser funktionieren, und gleichzeitig müssen die Entwickler Wege finden, den Inhalt so anzupassen oder neu zu definieren, dass er wieder frisch wirkt.

Die sehr grundlegende, grundlegende Spielstruktur von Horizon 6 ist brillant, sogar erstklassig, aber Playground hat es versäumt, sinnvolle Updates oder "Remixes" des Inhalts oder der Art und Weise einzuführen, wie sie präsentiert und erlebt werden, und gleichzeitig bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Version von Japan genau das war, was ich mir erhofft hatte, obwohl die Meinungen in diesem Aspekt natürlich geteilt sind.

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Gut, jetzt hat das Horizon Festival Japan erreicht, und verschwenden wir keinen einzigen Satz über das dünne narrative Setup, in dem du und deine "Freunde" Mei und Jordan gemeinsam davon träumt, der unangefochtene Mittelpunkt des Festivals zu werden. Das Spiel spricht dich sogar ziemlich oft an, und es wäre ratsam, das alles zu ignorieren. Ob es nun "einfach so ist" oder ob man sich insgeheim wünscht, dass, wenn das Spiel darauf besteht, Charaktere zu haben, die überhaupt sprechen müssen, sie uns vielleicht etwas anderes erzählen könnten als das gleiche alte Unsinn über "frei sein", während japanische Tempel völlig zerstört und Milliarden Pfund an Sachschäden verursacht werden. aber das überlasse ich dir. Strukturell ist die Idee jedoch dieselbe. Du absolvierst Rennen, die dir Punkte einbringen, und diese Punkte schalten wichtige Ereignisse frei, die den Erwerb eines neuen Armbands markieren. Das Ziel ist, alle Armbänder zu bekommen, und das war's. Das ist in sich genommen in Ordnung.

Diese Veranstaltungen sind die recht typische Wahl. Es gibt Cross Country, Circuits, Straßenrennen, Dirt Racing und japanische Touge-Driftrennen, gemischt mit Speed Traps, Driftzonen und Trailblazers. In Kombination mit den bereits erwähnten Barn Finds, Horizon Chapters (kurze, eigenständige Geschichten mit den vergesslichsten Charakteren, die du je treffen wirst) und Sammelobjekten gibt es wie immer jede Menge, in die man sich einlassen kann, und jede dieser Rennen ist mit Blick für Details gestaltet und zusammengesetzt.

Aber es ist auch fast genau die gleiche Auswahl, die man immer wieder erlebt hat, und nur in sehr geringen Punkten ist dieses Inhaltspaket tatsächlich an den Ort selbst angepasst. Man fährt zwar durch Playgrounds Interpretation Japans, aber nur an wenigen Stellen ist die eigentliche Präsentation eindeutig japanisch – die Benutzeroberfläche ist sogar nahezu identisch. Ich habe Forza Horizon 5 solide 9 gegeben, weil es sich wie der absolute Höhepunkt dessen anfühlt, was diese spezielle Formel erreichen könnte, und ich habe in genau dieser Rezension angemerkt, dass es sich wie ein Fazit anfühlt, dass Playground Games aus dieser Art der Inhaltgestaltung und -bereitstellung nicht mehr Neuheit herausholen konnte. Leider ist aus Forza Horizon 6 klar, dass ich Recht hatte. Das fühlt sich an wie eine Art japanisch inspirierter Bonustrack oder, um es klar zu sagen, wie ein DLC.

"ABER", denken Sie vielleicht, was ist mit Japan? Nun, Japan ist hier wunderschön, daran besteht kein Zweifel. Diese Umgebung bietet eine riesige Vielfalt und ermöglicht es Ihnen, relativ schnell von den von Hokkaido inspirierten dichten, schneebedeckten Skipisten bis zu den fast tropischen Nangan zu reisen. Durch Kirschblüten zu treiben ist eine Freude; Teile Tokios durch die Windschutzscheiben dieser wunderschönen Autos zu erleben, ist wunderbar; Japanische Architektur und Ikonografie durch Playgrounds ForzaTech-Grafik-Engine mit 60 fps zum Leben erweckt zu sehen, ist atemberaubend. Und der neue lokale Radiosender Gacha City Radio, der Künstler wie Creepy Nuts und Ado präsentiert, ist eine willkommene Ergänzung.

Aber hier gibt es einfach Probleme. Vor allem wird Japan ebenso sehr von den Menschen geprägt, die im Land leben, wie von Natur und Architektur, und Forza Horizon 6 zeigt nur spärliche Menschenmengen, selbst in Tokio. Das ergibt bis zu einem gewissen Grad Sinn, wenn man mit 130 Kilometern pro Stunde durchrast, selbst über den Shibuya Crossing, aber während Mexiko oder die englischen Moore für ihre Landschaften bekannt sind, ist Japan ebenso einzigartig wegen der Kultur, die Menschen schaffen, und dieser Aspekt fehlt deutlich. Wenn man im Prolog des Spiels über den Shibuya-Übergang fährt, musste ich anhalten, weil es ohne Menschen in diesem ikonischen Fußgängerüberstreifen praktisch jegliche Wirkung fehlte. So groß ist Tokio, denn die Wahrzeichen sind dort, aber es wirkt wie eine seltsame Geisterstadt.

Darüber hinaus ist dies vor allem eine realistische Darstellung des Landes, und es gibt sicherlich einige, die das begrüßen werden. Umgekehrt bedeutet es auch, dass der Großteil dieser Karte aus dunkelgrünem Wald sowie braunen Hügeln und Straßen besteht. Es spielt eigentlich keine große Rolle, aber das hätte ein Aspekt sein können, bei dem ein etwas karikierter, vielleicht farbbeeinflusster Ansatz dem Spiel eine frische Brise verschafft hätte? Ich sage nicht, dass Chibi-Charaktere auf der Motorhaube tanzen sollten, während man fährt, aber ein großer Teil der Karte ist weder Tokio noch eine der anderen bekannten, ikonischen bedeutenden Schauplätze, die dieses fantastische Land von allen anderen auf der Welt abheben. Der Punkt ist erneut, dass Japan eine einzigartige Chance und eine Herausforderung darstellt, und obwohl Playground wunderschöne Landschaften und realistische Architektur bietet, kann das Spiel aus technischen und künstlerischen Gründen keinen Einblick in die einzigartige Kultur des Landes geben. Und das ist schade.

Und schließlich; Es gibt einen merkwürdigen Mangel an Abwechslung, selbst im Vergleich zu Forza Horizon 5. Die Rennen sind deutlich eingeschränkter und bestimmen, welche Autos du zu jedem Rennen mitnehmen kannst, aber mehr noch: Ich habe unter den Haupt-Wristband-Events nur zwei Showcase-ähnliche Rennen gefunden; der Rest fühlte sich wie ziemlich gewöhnliche Rennen an, selbst als sie den Übergang zu einem neuen Armband markierten. Und man schaltet keine unterschiedlichen Renntypen über das Horizon Festival frei, wie in Forza Horizon 5, da es meistens ein großer homogener Pool ist und die unterschiedlichen Apex-, Wilds-, Rush-, Street Race- und Baja-Szenen verschwunden sind. Die Kampagnenstruktur, die Playground im fünften Teil "Horizon Adventure" nennt, ist nirgends zu sehen, und es ist nicht ganz klar, warum. Es gibt eine Rasse gegen einen Gundam-ähnlichen Mech, und das ist ein fantastischer Einblick darin, wie ein Forza Horizon -Spiel aussehen würde, wenn das Spiel die japanische Kultur aktiv erforschen würde und nicht nur Architektur und Natur. Abgesehen davon, wie bereits erwähnt, schaltet man keine neuen "Levels" mit unterschiedlichen Renntypen frei, noch fährt man zu diesen neuen Stages zusammen mit allen anderen Festivalteilnehmern. Neue Armbänder-Events werden einfach ohne großes Aufsehen hinzugefügt.

Autsch, was? Es passiert nicht genug, und das Setting, auf das sich die meisten Leute so sehr gefreut hatten, wurde so nachgebildet, dass alles realistisch geerdet, aber dadurch weniger markant wirkt. Das klingt nicht so gut, oder? Aber es ist wichtig, auf den oben genannten Punkt zurückzukehren und ihn zu betonen; Die Horizon-Spiele bieten ein Open-World-Arcade-Erlebnis, an das sonst niemand in der Branche mithalten kann. Hier findet man keinen Konkurrenten, der so gut aussieht, so gut klingt, so großzügig mit seinem Inhalt ist oder technisch so gut gestaltet ist wie Forza Horizon 6. Du wirst es einfach nicht tun. Wenn du mehr Horizon willst, hast du Horizon 5 wahrscheinlich schon durchforstet, um all die Inhalte zu entdecken, die es zu bieten hat, also bringt es nichts, das stattdessen zu empfehlen, oder?

Nein, die Wahrheit ist komplexer, und das zum Glück. Horizon 6 hat mich enttäuscht. Ich, der alle sechs Teile der Serie gespielt hat. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil des Fortschritts, den Horizon 5 eingeführt hat, fehlt; Ich glaube nicht, dass Playground bereit genug ist, mit allem zu experimentieren, von Fortschritt bis UI-Design; und ich finde nicht, dass Japan hier als Schauplatz gut rüberkommt. Umgekehrt ist dies, zusammen mit den letzten Horizon-Spielen, eines der besten Arcade-Rennspiele, die man finden kann, basierend auf allem, was dieses Spiel erwartungsgemäß so meisterhaft umsetzt. Ich nehme mir daher die Freiheit, Horizon 6 allein deshalb zu empfehlen, weil es so gut funktioniert, obwohl ich Playground Games erneut empfehlen muss, sich in Zukunft mehr Ambitionen zu nehmen.