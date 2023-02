Forza Horizon 5s Erweiterung "Rallye-Abenteuer" angekündigt

HQ

Forza Horizon 5 hat sich als sehr beliebtes Spiel erwiesen, aber viele Spieler sind heutzutage offensichtlich zu anderen Titeln übergegangen. Viele davon werden aber auf jeden Fall im März wiederkommen.

Denn Playground Games hat wie versprochen die zweite Erweiterung von Forza Horizon 5 angekündigt, und sie heißt Rally Adventure. Dies führt uns nach Sierra Nueva, wo uns die "extremsten Fahrstraßen aller Zeiten" des Studios durch sechs neue Biome fahren lassen. Diese werden mit der größten Anzahl von Rennveranstaltungen für eine Horizon-Erweiterung gefüllt, dank eines Kampagnenmodus, in dem wir uns drei Rallye-Teams anschließen können, die sich jeweils auf verschiedene Arten von Herausforderungen konzentrieren. Quantität geht oft auf Kosten der Qualität, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein.

Das Auge von Playground für Details zeigt sich in der verbesserten Geländeverformung der Erweiterung, einem neuen Heads-up-Display (zusammen mit einem Beifahrer, der uns Callouts gibt), Startsteuerungen, die einen guten Start erleichtern, 10 neuen, extrem detaillierten Offroad-Autos und mehr.

Rally Adventure erscheint am 29. März und kostet 19,99 US-Dollar, wenn Sie keine der Sondereditionen von Forza Horizon 5 besitzen. Nicht, dass Sie für alles bezahlen müssen, was an diesem Tag kommt. Jeder erhält einen neuen Epitaph Records-Radiosender und eine Reihe von EventLab-Requisiten für Rallyes als Teil eines kostenlosen Updates am selben Tag.

Sie können das meiste davon im Trailer unten in Aktion sehen und hier detailliertere Informationen über die neuen Autos, die neuen Rallye-Teile, das Anti-Lag-System und alles andere erhalten.