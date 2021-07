Forza Horizon 5 zeigt elf wunderschöne Gebiete von Mexiko

Microsoft und Playground Games waren sich der großen Wirkung von Forza Horizon 5s Spielwelt natürlich vollkommen bewusst, als sie uns das Spiel im Juni präsentierten. Um die Vielfalt von Mexiko zu repräsentieren, werden die Briten in ihrem neuen Arcade-Rennspiel elf verschiedene Biome darstellen. Wie abwechslungsreich diese Bereiche aussehen, können wir bislang leider nur anhand von hochaufgelösten Screenshots erkennen, die gestern Abend in einem neuen Artikel von den Entwicklern geteilt wurden. Man sollte auch nicht vergessen, dass all diese Areale dynamisch von vier sehr unterschiedlichen Jahreszeiten verändert werden.

Tropische Küste.

Steppen und Berge, der Canyon und das Farmland.

Dschungel, lebendige Wüste und noch einmal die Küste.