Forza Horizon 5 verwendet Raytracing, um den Klang zu verbessern

Raytracing ist in erster Linie eine Grafiktechnologie zur Darstellung eines Lichtpfades im dreidimensionalen Raum. Das Entwicklerteam von Playground Games spricht nun allerdings davon, dass ihnen die Technologie auch bei der Schaffung einer authentischen Geräuschkulisse in ihrem neuen Spiel Forza Horizon 5 hilft.

Im Grunde ist die Idee ganz simpel, denn genau wie Licht breitet sich natürlich auch der Schall in einem Raum aus und wird an bestimmten Hindernissen unterschiedlich stark gebrochen und zurückgeworfen (oder eben nicht). Mit dieser Idee im Hinterkopf scheinen die Briten ein bisschen herumexperimentiert zu haben, um im kommenden Open-World-Rennspiel eine tolle Akustik auf die Beine zu stellen. In diesem Video sprechen die Entwickler noch etwas detaillierter über ihren schlauen Einfall.