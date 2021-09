Forza Horizon 5 stellt höhere PC-Anforderungen als wir zunächst dachten

HQ

Kurz nachdem uns Playground Games Forza Horizon 5 im Sommer vorstellte, sind im Microsoft Store vorübergehende PC-Anforderungen aufgetaucht. Die waren relativ verhalten, was in gewisser Hinsicht Sinn ergeben hat - immerhin soll das Spiel ja auch auf einer uralten Xbox One laufen. Da wir uns langsam dem Launch nähern, haben die Entwickler natürlich einen besseren Überblick darüber, was tatsächlich benötigt wird, um das Spiel in voller Pracht zu genießen. Deshalb wurden heute die offiziellen Hardware-Spezifikationen aktualisiert. Ihr braucht nicht wirklich ein Biest, um Forza Horizon 5 zum Laufen zu bringen, doch wer das Meiste aus dem neuen Rennspiel von Playground Games herausholen will, muss schon einige PS unter der Haube haben:

Minimum





Prozessor: AMD Ryzen 3 1200 oder Intel i5-4460

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: Radeon RX 470 oder Nvidia GTX 970 (4 GB VRAM)



Empfohlen:





Prozessor: AMD Ryzen 5 1500X oder Intel i5-8400

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: Radeon RX 590 oder Nvidia GTX 1070 (8 GB VRAM)



Ultra:





Prozessor: Ryzen 7 3800XT oder Intel i7-10700K

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: Radeon RX 6800 XT oder Nvidia RTX 3080 (16 GB VRAM)



