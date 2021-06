Forza Horizon 5: spektakuläre Einblicke in die Wettereffekte

Per Live-Stream verrieten Playground Games gestern technische Details zu Forza Horizon 5 und demonstrierten einige Wettereffekte. Unter anderem soll es im nächsten Serienteil zwei neue Arten von Stürmen geben: Staubstürme und tropische Stürme. Diese könnt Ihr bereits aus der Distanz erkennen und dann entscheiden, ob Ihr das Risiko eingehen möchtet, hineinzufahren. Außerdem wurde versprochen, dass die Wettereffekte je nach Region unterschiedlich aussehen werden.

Am 9. November 2021 soll Forza Horizon 5 für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Xbox-Game-Pass-Nutzer erhalten am Veröffentlichungstag Zugriff auf den jüngsten Teil der populären Rennspielserie. Zum archivierten Live-Stream geht es hier: