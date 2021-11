Forza Horizon 5 schreibt das Thema Barrierefreiheit groß

HQ

In einem langen Beitrag auf Xbox Wire spricht der Creative Director Mike Brown über verschiedene Anpassungsoptionen, die erarbeitet wurden, damit Forza Horizon 5 von möglichst vielen Menschen gespielt werden kann. Das Spiel unterstützt Gebärdensprache in den Zwischensequenzen und man kann die Lesbarkeit von Untertiteln erhöhen, zum Beispiel durch das Vergrößern der Schriftgröße oder indem man die Wörter deutlicher vom Hintergrund abhebt. Darüber hinaus gibt es eine Option, die wichtige Schlüsselwörter im Text hervorhebt und markiert. Selbstverständlich könnt ihr euch die HUD-Elemente auch via Sprachausgabe ausgeben lassen.

Ob der Abbau von spielerischen Barrieren ein Faktor ist, dem Forza Horizon 5 sein derzeitiges Interesse zu verdanken hat, können wir nicht mit Gewissheit sagen, doch dass der Titel ein großer Erfolg ist, steht mittlerweile fest. Seit gestern ist das Rennspiel offiziell erhältlich und es rasen bereits über 4,5 Millionen Spieler durch Playground Games' neuen Open-World-Spaß, schreibt Phil Spencer, der leitende Manager von Microsofts Xbox-Sparte, erfreut:

„Wir haben jahrelang in [die Xbox-Marke] investiert, damit mehr Leute spielen können. Mit über 4,5 Millionen Spielern auf PC, Cloud und Konsole hat Forza Horizon 5 gezeigt, dass dieses Versprechen zum Leben erweckt wurde. [Es ist der] beste Launch-Tag eines [Xbox-Game-Studios]-Spiels."

Der Studiochef erklärt anschließend, dass die Spielerzahlen vom neuen Titel die maximale Anzahl an gleichzeitig aktiven Nutzer in Forza Horizon 4 um das Dreifache übersteigen. Knapp ein Viertel der Forza-Horizon-5-Spieler haben sich das Rennspiel übrigens zum Preis von 100 Euro vorbestellt, um frühen Zugang zu erhalten. Zum Vergleich: Forza Horizon 4 benötigte für 2 Millionen Spieler eine ganze Woche.