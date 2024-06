Forza Horizon 5 erhält fünf wirklich ikonische Hollywood-Autos

HQ

Forza Motorsport wurde zwar letztes Jahr veröffentlicht, aber Forza Horizon 5 ist immer noch Microsofts beliebtestes Autospiel, und natürlich baut Playground Games es weiter aus.

In einer neuen Präsentation dessen, was kommen wird, wird enthüllt, dass wir jetzt Gastauftritte von nicht weniger als fünf Hollywood-Autos haben, die nur als sehr ikonisch bezeichnet werden können, oder was denkst du:

• Zurück in die Zukunft

• Zurück in die Zukunft II

• Zurück in die Zukunft III

• Jurassic Park

• Ritterreiter

Alle fünf Fahrzeuge sind im Universal Icons Car Pack enthalten, das heute (18. Juni) für 10 US-Dollar veröffentlicht wird. Wie es sich für Autos dieser Statur gehört, gibt es viele zusätzliche Überraschungen, wie z. B. die Lichter und Geräusche, die in der DeLorean Time Machine ausgehen, wenn Sie 88 mph - etwas mehr als 140 km/h - erreichen, wobei jede Inkarnation des Autos wie das Filmäquivalent aussieht.

Aber das coolste Auto scheint K.I.T.T. zu sein, da es genau wie die TV-Serie aussieht und klingt und sogar über den Super-Verfolgungsmodus verfügt...

Schauen Sie sich alle Autos unten an i Video und Bilder. Wir vermuten, dass es mehr Leute als uns gibt, die sich darauf freuen, so schnell wie möglich mit diesen Oldtimern auf die Straße zu gehen?

HQ

Universal Icons Autopaket

Zurück in die Zukunft - DeLorean Time Machine

Zurück in die Zukunft II - DeLorean Zeitmaschine

Zurück in die Zukunft III - DeLorean Zeitmaschine

Jurassic Park - 1992 Jeep Wrangler Sahara.