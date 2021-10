Forza Horizon 5 düst im Delorean DMC-12 Zurück in die Zukunft

HQ

In der neuesten Episode des Forza-Horizon-5-Vlogs bestätigte Playground Games, dass alle Spieler Anfang-Mitte November den Delorean DMC-12 im neuen Rennspiel der Briten ausfahren werden können. Das legendäre Auto stammt aus der Filmreihe "Zurück in die Zukunft" und es ist eine Zeitmaschine, falls ihr das nicht wusstet. Wenn ihr einen Blick auf den Wagen werfen möchtet, dann findet ihr hier in der Aufzeichnung ein paar Eindrücke. Das Auto soll dem Spiel noch in der ersten Woche nach dem Start hinzugefügt werden, sprich zwischen dem 9. und dem 16. November 2021.