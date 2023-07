Forza Horizon 5 bekommt nächsten Monat Autos von Fiat, Lancia und Alfa Romeo

HQ

Aus Gründen, die wahrscheinlich mit der Gründung des italienisch-amerikanischen Autokonglomerats Stellantis im Jahr 2021 zusammenhängen, fehlen vier klassische italienische Marken in Forza Horizon 5 (und in letzter Zeit auch in anderen Rennspielen). Aber wie im letzten Forza Monthly enthüllt wurde, scheinen diese Hersteller endlich wieder bereit für digitale Rennen zu sein.

Auf der offiziellen Homepage wird erklärt, welche wir erwarten können und wann sie eintreffen werden:

"Italian Automotive feiert sein reiches Erbe in Horizon Mexico, wenn Alfa Romeo, Fiat, Abarth und Lancia im August zum Festival zurückkehren. Wir können es kaum erwarten, nächsten Monat in Forza Horizon 5 weitere Details zu diesem unglaublich aufregenden Event bekannt zu geben."

Sicherlich sind wir nicht die einzigen, die das Delta und Stratos vermisst haben, also freuen wir uns auf jeden Fall darauf. Haben Sie ein Lieblingsauto dieser vier italienischen Marken?

