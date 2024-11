Forza Horizon 5 bekommt eine riesige Auswahl an Halo-Requisiten

HQ

Playground Games fügt Forza Horizon 5 weiterhin in stetigem Tempo neue Inhalte hinzu, und jetzt liefern sie ihr "größtes Requisitenpaket aller Zeiten". Also, was beinhaltet das?

Nun, nicht weniger als 71 Komponenten aus dem Halo -Universum, mit denen du deine eigenen Strecken erstellen kannst. Auf der offiziellen Website können wir lesen:

"Einige der bekanntesten Strukturen aus der gesamten Halo-Saga kommen zu Forza Horizon 5, in unserem größten Requisiten-Pack aller Zeiten. Halo Studios hat einige dieser Requisiten direkt aus dem Forge-Modus von Halo bereitgestellt! Genieße es, mit den 71 Halo-Requisiten, die dem Spiel in dieser Serie hinzugefügt wurden, außergewöhnliche Events zu erschaffen."

Dazu zählen ikonische Elemente wie die Covenant Drop Pod, der UNSC Pelican, das Energieschild und ein stets dringend benötigtes Health Pack.

Zudem werden zwei neue Skybox-Optionen in das Spiel integriert: Halo Sky Day und Halo Sky Night, die etwas später verfügbar sein werden.