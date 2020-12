Forza Horizon 4 erhält heute einen neuen Spiel-Modus

Forza Horizon 4 ist einer der optimierten Starttitel für die Xbox Series, in dem die Spieler ab sofort mit besserer Grafik und kürzeren Ladezeiten herumdüsen dürfen. Der...

Heute erhalten Fans von Forza Horizon 4 ein interessantes Update, das einen Battle-Royale-Modus namens The Eliminator zum Autorennspiel hinzufügt. Der Patch führt 72...

Forza und Toyota arbeiten wieder zusammen

am 22. November 2019 um 11:46 NEWS. Von Stefan Briesenick

Im Herbst sprach sich Toyota gegen illegale Straßenrennen und Need for Speed Heat aus, um anschließend in einem etwas freundlicheren Ton bekanntzugeben, dass ihre Fans...