Forza Horizon 4 betritt die Welt des Battle Royale

Heute erhalten Fans von Forza Horizon 4 ein interessantes Update, das einen Battle-Royale-Modus namens The Eliminator zum Autorennspiel hinzufügt. Der Patch führt 72 Spieler zusammen in eine Arena auf der Weltkarte, in der wir uns in kleinen Eins-gegen-Eins-Rennen messen und auf diesem Wege bessere Upgrades und schnellere Autos erhalten. Genau wie bei anderen Spielen dieser Art schrumpfen die Wände der Arena kontinuierlich, was die Spieler dazu zwingt, sich einander zu nähern. Obwohl die zugrundeliegende Idee aus dem Genre der Shooter stammt, geht es in Forza Horizon 4 natürlich weiterhin um echte Autos und Rennen. Wie genau das alles funktioniert, das fragen wir uns auch...

