Microsoft ist die Vorstellungskraft ausgegangen. Die einzige wirkliche Neuerung, die Forza Horizon 5 enthielt, war eine neue Umgebung, die auf einer realen Umgebung basierte, die mit anderen Worten null Innovation, null Vorstellungskraft erforderte. Forza Motorsport wurde stark als Neustart für die Spielserie vermarktet, war und ist aber im Grunde Forza Motorsport 7 mit einem Pokémon-ähnlichen Einzelspieler-Setup, bei dem Autos gesammelt werden sollten, anstatt mit ihnen zu konkurrieren. Die Vorstellungskraft ist wirklich auf einem Tiefpunkt.

Hutch Games hat gerade das Candy Crush-Konzept abgekupfert.

Ein weiterer Beweis dafür ist ihr Vorstoß in den mobilen Markt. Das letztjährige Forza Street war im Grunde kein Forza-Spiel. Turn 10 kaufte das bereits existierende Rennspiel Miami Street und benannte es um, wie es beim neuen Forza Customs der Fall ist. Dies ist kein Forza-Spiel, auch wenn das Forza-Logo etwas anderes sagt. Es hat nichts mit Forza zu tun, hat nicht die gleiche DNA und fühlt sich nie wie ein Forza-Spiel an. Stattdessen ist es im Grunde ein Titel namens Custom Car Works von Hutch Games, der im Juni eingeführt wurde (Android), dann entfernt wurde und jetzt mit einem neuen Logo und Namen wieder aufgetaucht ist, aber genau das gleiche Spiel.

Forza Customs ist eine seltsame, seltsame, seltsame Mischung zwischen zwei Spielen, die nichts gemeinsam haben. Im Grunde ist es eine direkte Kopie (ein schamloses Plagiat) des Puzzle-Klassikers Bejeweled (den Schwedens King dann bei der Entwicklung von Candy Crush kopiert hat), wo Sie aufgefordert werden, zu rätseln, indem Sie farbige kleine Symbole bewegen. Drei oder mehr sind erforderlich, um eine Zeile zu erstellen, danach verschwindet die Zeile und neue Symbole fallen von oben. Wenn du Kombos mit vier oder vielleicht fünf bunten Symbolen zusammenstellst, bekommst du ein Power-Up, das in diesem Fall aus Benzinfässern und Lachgasröhren besteht. Die Fässer lassen auch benachbarte Blöcke explodieren, während das Distickstoffmonoxid es dir ermöglicht, eine ganze Reihe zu räumen. Es gibt immer eine begrenzte Anzahl von Zügen, die Sie ausführen können, bevor das Game Over-Zeichen erscheint, und im Grunddesign ist ein gewisses Maß an Strategie erforderlich.

"Ich liebe diese Farbe"... Die Charaktere und ihre Kommentare sind hoffnungslos schlecht.

Die Sache mit dem Puzzle-Element dieses Titels ist, dass es sich völlig hirntot einfach und damit unglaublich flach und langweilig anfühlt. Selbst nach drei Stunden Spielzeit sind die Rätsel kindlich einfach und wenn Sie Ihr Symbol nicht ausgewählt haben, um sich innerhalb von zwei Sekunden zu bewegen, zeigt das Spiel auf das optimalste Symbol, das Sie bewegen können, was die ganze Idee scheitern lässt und sich das Setup hoffnungslos selbstspielend anfühlt. Der Name Forza Customs selbst leitet sich von der Tatsache ab, dass Sie das Geld, das Sie durch das Lösen von Hunderten von bedeutungslosen Mini-Rätseln verdienen, verwenden, um Rennwagen zu bauen. Du bekommst ein Auto zugewiesen und einen "Stil", dem du in deinem Build folgen musst, und dann geht es darum, etwa 5000 Punkte/Geld zu sammeln, um deine Modifikationen zu bezahlen. Es kostet den Ausbau der vorderen Kotflügel. Es kostet das Hinzufügen weiterer vorderer Kotflügel. Es kostet, das Auto auf Palettenheber zu heben. Es kostet, es wieder herunterzuheben. Es kostet auch, die Motorhaube, den Heckflügel, die Seitenspiegel, das Dach, die Bremssättel, die Farbe des Bremssattels, die Felgen, die Felgenfarbe, die Reifen, den Reifendruck, das Lenkrad, die Lenkradfarbe und alles dazwischen auszuwählen. Forza Customs wird oft auf die falsche Weise zu detailliert und zieht sich daher auf eine Weise hin, die den Autobau oft hoffnungslos frustrierend macht.

Die Autos sind schön, aber das Modding ist begrenzt und vor allem langsam.

Natürlich geschieht dies absichtlich, um an Ihr echtes Portemonnaie zu gelangen, und es überrascht nicht, dass es in diesem Spiel Truhen mit In-Game-Währung gibt. Sie können natürlich Ihre Truhen vervollständigen, ohne 141 sinnlose Mini-Rätsel lösen zu müssen, was Customs zu einer Miniaturversion des Tunings / Stylings von Forza Horizon 5 oder Forza Motorsport macht.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Hutch Games hier einen wirklich schlechten Story-Modus erzwungen hat, bei dem eine Reihe von Charakteren (die als KI-generierte Standbilder erscheinen) alles, was Sie mit Ihrem Auto tun, mit den vorhersehbarsten Plattitüden kommentieren, die man sich vorstellen kann. Wenn Sie die Felgen wechseln, heißt es oft "Gut aussehende Felgen, mein Mann" und wenn Sie Ihr Auto pink lackieren, sagen sie immer "Love pink, dude, great choice" und Sie müssen all diese Kästchen manuell ankreuzen. In jedem Moment. Ständig.

Die Mikrotransaktionen sind zahlreich und teuer für diejenigen, die keine 3000 Minispiele absolvieren wollen, um ihren Porsche fertig zu bauen.

Forza Customs ist nichts, womit Sie Zeit verbringen sollten. Ich mag Puzzlespiele und ich mag es, Autos in verschiedenen Rennspielen zu tunen und zu stylen, aber wenn man bedenkt, dass dies nur zusammengewürfelt wurde, um mit erzwungenen Mikrotransaktionen viel Geld zu verdienen und nichts mit Forza zu tun hat, ist und muss die Bewertung wirklich niedrig sein. Es fällt mir schwer zu verstehen, warum jemand seine eigene geliebte Marke mit dieser Art von Mist beschmutzen möchte. Aber wie gesagt... Was tun, wenn alle Fantasie offensichtlich erschöpft ist?