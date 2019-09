Fortsetzung zu My Hero One's Justice in Arbeit

Letztes Jahr veröffentlichte Bandai Namco ein kleines Spiel, das auf der beliebten Anime- und Manga-Serie My Hero Academia basiert. Das Game war nicht sonderlich erfolgreich und verschwand relativ schnell wieder von der Bildfläche, doch jetzt wurde plötzlich eine Fortsetzung von My Hero One's Justice angekündigt. Im Moment gibt es kaum Informationen zu dem Spiel, nicht einmal das Erscheinungsjahr ist bekannt. In der neuesten Ausgabe von Weekly Jump steht lediglich, dass das Spiel wahrscheinlich My Hero One's Justice 2 heißt und auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Das Spiel scheint das gleiche Kampfsystem nutzen, wie im ersten Spiel, es wird aber wohl mit neuen Charakteren erweitert werden.