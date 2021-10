Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon offiziell bestätigt, doch Ryu ga Gotoku Studio wird zuvor umstrukturiert

HQ

Die Yakuza-Serie hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und das ist am Team nicht spurlos vorbeigegangen. Zwischen der Erarbeitung eigener Titel und der Unterstützung diverser Sega-Vorhaben hat sich das Unternehmen weiterentwickelt und nun meldet sich Ryu ga Gotoku Studio zu Wort, um die Fans über eine interne Rekonstruktion zu informieren.

Die beiden leitenden Entwickler Toshihiro Nagoshi (das Gesicht der Firma) und Daisuke Sato haben Ryu ga Gotoku verlassen, Masayoshi Yokoyama tritt von nun an als neuer Studiochef auf. Er versucht in einem Artikel zu beschreiben, welches Gefühl die intern produzierten Spiele seiner Meinung nach haben, doch das dürfte für viele von uns schwer greifbar bleiben. Interessant ist, dass Yokoyama eine Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon offiziell bestätigt. Viele Kernmitglieder von Ryu ga Gotoku seien in verantwortender Position beteiligt, doch mehr erfahren wir nicht.

Was Nagoshi und sein Kollege Sato in der Zukunft machen, ist nicht bekannt. Ende Oktober sind Berichte aufgekommen, laut denen Netease ein Auge auf zumindest einen der Manager geworfen hat. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir etwas erfahren.