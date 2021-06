Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erobert Luftraum über Hyrule

Nintendos E3-Direct wurde mit einem weiteren Blick auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild II beendet. Der Titel soll voraussichtlich 2022 erscheinen, zumindest peilen die Entwickler dieses Datum aktuell an. Im kurzen Trailer werden Parallelen zu The Legend of Zelda: Skyward Sword gezogen, denn Link wird in seinem neuesten Abenteuer die Lüfte über Hyrule erobern. Wir sehen an mehreren Stellen, dass Landmassen aus unbekannten Gründen in den Himmel aufsteigen und das wird den mutigen Helden vor neue Herausforderungen stellen. Im Video sehen wir außerdem den Einsatz neuer Hilfsmittel, darunter die Fähigkeit durch Gesteinsschichten zu gleiten.