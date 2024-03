Fortsetzung des "Boomer-Shooters" Ion Fury erscheint in einem Monat

Boomer-Shooter, Action-Titel, die so tun, als wären die Neunziger nie zu Ende gegangen, sind in den letzten Jahren explodiert. Eines der Spiele, die die ganze Welle ausgelöst haben, war Ion Fury von 3D Realms (den Entwicklern hinter Duke Nukem 3D) aus dem Jahr 2019. Jetzt ist die Fortsetzung fast da.

Der Titel mit dem prägnanten Namen Phantom Fury wird in etwas mehr als einem Monat, am 23. April, veröffentlicht. Der brandneue Launch-Trailer (siehe unten) bietet Gemetzel, Action und jede Menge Abwechslung in der Umgebung. Große Dosen an Inspiration scheinen von Duke Nukem, aber auch von Quake 2 und Half Life übernommen worden zu sein. Wir empfehlen Ihnen jedoch, vor dem Kauf auf Bewertungen zu warten, da die im letzten Jahr veröffentlichte Demo nicht gut ankam...