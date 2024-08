Fortsetzung des beliebten Organisationsspiels Wilmot's Warehouse, Wilmot Works It Out enthüllt

Finji hat gerade eine Fortsetzung eines beliebten Indie-Titels angekündigt: Wilmot's Warehouse, ein Organisationsspiel, in dem du den titelgebenden Wilmot schlüpfst. Jetzt möchte Wilmot sich mit einem neuen Puzzle von seinen täglichen Aufgaben im Lager erholen.

Wilmot Works It Out stammt von Hollow Ponds und Richard Hogg. Du schlüpfst in die Rolle von Wilmot, der Puzzleteile sortieren muss, während er einem jazzigen und beruhigenden Soundtrack des Komponisten und Klangkünstlers Eli Rainsberry lauscht.

Mit mehr als 60 originellen Rätseln gibt es für Wilmot eine Menge zu lösen, wenn Wilmot Works It Out am 23. Oktober für PC und Mac erscheint.