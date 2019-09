Fortnite-Dataminer deckt Hinweise zu möglichem Batman-Crossover auf

Epic Games nutzt die große Beliebtheit ihres Battle-Royale-Spiels Fortnite als Marketing-Plattform, da viele Firmen an einem Crossover-Event mit dem Third-Person-Shooter interessiert sind. Avengers, Borderlands und sogar John Wick haben wir bereits im F2P-Spiel von Epic gesehen, jetzt hat Dataminer Lucas7yoshi Hinweise auf eine kommende Zusammenarbeit mit Batman aufgedeckt.

Die Herausforderungen sind wohl Teil eines sogenannten "Welcome to Gotham City"-Events, das von zu entschärfenden Joker-Sprengfallen über am Himmel aufleuchtende Fledermaussignale begleitet wird. Es sieht sogar so aus, als ob wir eine Batman-Kanone, eine explosive Batarang-Waffe, einen Gleiter, Sprays und mehr freischalten können. Der dunkle Ritter wird wohl ebenfalls einen Auftritt erhalten, die Zusammenarbeit soll offenbar schon in Kürze starten. Bis dahin warten wir aber noch auf offizielle Details.

