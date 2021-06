Fortnite wird in Kapitel 2, Saison 7 visuell aufgefrischt

You're watching Werben

Die aktuelle Spielversion "Kapitel 2 Saison 6" von Fortnite endet nächste Woche am 8. Juni. Anschließend wird Epic Games neue Inhalte in das Battle-Royale-Spiel einfügen und diesmal gehören auch grafische Überarbeitungen dazu. Die PC-Version soll unter anderem Nachbearbeitungseffekte erhalten und in Zukunft eine höhere Schattenqualität aufweisen. Wer über eine entsprechend starke Maschine verfügt, soll laut dem Entwickler spürbare Veränderungen bei der grafischen Darstellung von Sturmeffekten, Wolken, Rauch und Flüssigkeiten bemerken.

Letztes Jahr sind die Explosionseffekte auf den Current-Gen-Konsolenversionen des Actionspiels überarbeitet worden und diese Updates stehen ab kommender Woche auch den PC-Spielern zur Verfügung. Weil all diese Dinge ziemlich viel Einfluss auf die Performance eures Systems nehmen können, musste Epic Games die technischen Systemanforderungen von Fortnite erhöhen. Ob eure Maschine die neuen nötigen Spezifikationen schafft, erfahrt ihr hinter diesem Link.