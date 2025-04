Fortnite wird am Samstag eine "Star Wars Special Announcement" präsentieren

HQ

Es ist fast Zeit für das lange Osterwochenende, eine lange Pause, die in diesem Jahr auch mit dem Star Wars Celebration 2025 Ereignis zusammenfällt, das in Japan stattfindet. Wir wissen bereits, was wir von der Fan-Convention erwarten können, aber jetzt wurde ein weiteres kleines Showcase enthüllt, das für die Fans zugänglicher ist, um es selbst zu erleben und zu genießen.

Disney arbeitet mit Epic Games zusammen, um am Samstag, den 19. April, eine Star Wars "Special Announcement" in Fortnite zu veranstalten. Die Show wird am Abend in der ET-Zeitzone stattfinden, was bedeutet, dass es wahrscheinlich eine sehr reale Chance gibt, dass sie am Morgen des Sonntags, den 20. April, für uns in Großbritannien und Europa stattfindet.

Was das Angebot der Show betrifft, so wurde uns gesagt, dass sie erforschen wird, "was als nächstes kommt Fortnite ", was bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass sie neue Kosmetika zum Kaufen oder Verdienen präsentieren wird, und vielleicht sogar ein neues Event, das man genießen kann.

