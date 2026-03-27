Fortnite wird ab dem 28. März Disneys Hercules-Skins zeigen

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Fortnite ist nach den jüngsten Massenentlassungen bei Epic, an denen in den letzten Jahren einige der prominentesten Mitarbeiter des Battle Royale beteiligt waren, von Kontroversen umstritten. Das berühmte Spiel von Epic geht jedoch weiter, als wäre nichts geschehen, und kündigt weiterhin neue Kooperationen, Skins und Inhalte an.

Die neuesten Ergänzungen zu Epics Battle Royale von Disney sind die typischen griechischen mythologischen Figuren Herkules, und unten sehen Sie, wie Hades, Meg und Herkules in Fortnite aussehen.

Obwohl diese Zusammenarbeit ab dem 28. März verfügbar sein wird, kennen wir die Preise oder Spitzhacken für diese Charaktere noch nicht, aber die neuen Emotes können wir hier sehen:

Wenn Sie darüber nachdenken, dank dieser Zusammenarbeit Fortnite beizutreten, schauen Sie sich unseren Leitfaden an.

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