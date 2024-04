Fortnite, um eine Möglichkeit zum Blockieren von konfrontativen Emotes einzuführen

HQ

Fortnite dreht sich alles um Inklusivität, aber manchmal muss man sich fragen, ob es das Konzept nicht zu weit treibt. In einem neuen kurzen Blogbeitrag enthüllt Epic Games, dass es eine neue Datenschutzoption einführt, die es Spielern ermöglicht, "konfrontative Emotes" zu deaktivieren. Wenn Sie es satt haben, jemanden zu sehen, der Sie betrübt, nachdem er Sie in einem Match eliminiert hat, ist dies das richtige Werkzeug für Sie.

Wenn das Feature im heutigen Update debütiert, wird es nur vier Emotes enthalten, aber zweifellos werden im Laufe der Zeit weitere zur Liste hinzugefügt. Zu diesen Emotes gehören Laugh It Up, Take the L, Whipcrack und Make It Plantain.

Die Einstellung befindet sich auf der Registerkarte "Soziale Privatsphäre" des Bereichs "Konto- und Privatsphäre-Einstellungen" des Spiels und kann zwischen inaktiv, immer aktiv oder nur Freunden in deiner Gruppe erlaubt werden, dich mit konfrontativen Emotes zu necken.