Fortnite um echte Kinogeschichte zu schreiben, mit fehlenden Kill Bill-Aufnahmen, die Kapitel 7 starten

Fortnite hatte auf dem Weg unzählige Kollaborationen, aber es gab keine wie die, die gestern Abend im Vista Theatre in Los Angeles vorgestellt wurde. Kapitel Sieben, Pacific Break, startet am 30. November, nur einen Tag nach dem letzten Event von Kapitel Sechs, das fast ein Avengers: Endgame-Moment in Videospielen ist, voller Anspielungen und Kollaborationen. Aber mit Blick auf die Zukunft wird Fortnites kommendes Kapitel 7 mit etwas Unbekanntem beginnen: Den Kanon eines Films vollenden, der vor fast 25 Jahren veröffentlicht wurde.

Wir sprechen hier vom Lost Chapter Yukis Rache aus Kill Bill, Quentin Tarantinos Kultfilm. Dieses Kapitel enthält das weggeworfene Filmmaterial, in dem die Schwester von Gogo Yubari (dem piskopathischen Schulmädchen mit Kette und Kugel, die Uma Thurman im Restaurant angreift), Yuki Yubari, in die Vereinigten Staaten reist, um sich für Gogos Tod zu rächen, und gegen Black Mamba kämpft, ein Kampf, der mit der Zerstörung des mythischen Pussy Wagon-Fahrzeugs endet. Wir haben keine große Ahnung, wie das im Spiel ablaufen wird, aber Quentin Tarantino selbst hat seinen Segen dafür gegeben.

Die Veranstaltung brachte gestern auch die Enthüllung mehrerer Skins, die mit Tarantinos Doppelfilm zu tun haben, wie zum Beispiel Gogo selbst, die nur durch den Kauf eines Tickets für die Veranstaltung aus den USA erhältlich sein werden.

Fortnite beweist weiterhin weiterhin, dass es in der Lage ist, die Realität um sich herum zu falten, und es besteht kein Zweifel, dass viele Filmfans, die das Spiel noch nie gespielt haben, nun mit dem Bus zur Insel aussteigen werden.