Fortnite: Teure Uncharted-Skins von Nathan und Chloe ab sofort erhältlich

Diese Woche fand die internationale Premiere des Uncharted-Kinofilms statt und deshalb bekommt Fortnite neue Skins, die auf den beiden Helden Nathan Drake und Chloe Fraser basieren. Nathan wird entweder das Erscheinungsbild annehmen, das wir aus Uncharted 4: A Thief's End kennen, oder dem Abbild von Tom Holland entsprechen, der den Abenteurer im jüngsten Kinofilm mimt. Ihr könnt im Menü zwischen den beiden Stilen umschalten.

Chloe bekommt eine ähnliche Behandlung. Die Videospielversion ihres Outfit basiert auf Uncharted: The Lost Legacy, während die Filmversion dem Antlitz von Sophia Taylor Ali entspricht. Wie bei Nathan Drake könnt ihr zwischen beiden Stilen umschalten. Der Fallschirm, die Spitzhacke und Emotes werden in diesem Set natürlich ebenfalls variiert. Das Paket mit allen Extras kostet voraussichtlich 2.500 V-Bucks, also fast 20 Euro.

Um dem Thema der Schatzsuche gerecht zu werden, können Fortnite-Spieler in den kommenden Tagen Drakes Schatzkarten in der Battle-Royale-Karte finden. Wenn ihr den Hinweisen folgt, entdeckt ihr womöglich vergrabene Schätze mit interessanter Beute.

