Fortnite Teaser bestätigt, dass die nächste Saison auf dem Summer Game Fest enthüllt wird

Geoff Keighley hatte schon immer eine großartige Beziehung zu Epic Games, was dazu geführt hat, dass bei seinen Shows mehrere Fornite-Ankündigungen gemacht wurden. Das Summer Game Fest am Donnerstag wird keine Ausnahme sein.

Denn Epic hat uns den ersten sehr kurzen Teaser-Trailer für die dritte Staffel von Fortnite Kapitel 4 gegeben und bestätigt, dass wir die Vollversion in der Summer Game Fest-Show erhalten werden, die am 8. Juni um 20 Uhr BST / 21 Uhr MESZ beginnt. Der Teaser selbst ist jedoch auch ziemlich aufschlussreich, da er anscheinend die Gerüchte bestätigt, dass der Karte ein Dschungelgebiet hinzugefügt wurde. Wir werden in zwei Tagen sehen, wie groß und wirkungsvoll die Wilds-Saison ist.