Fortnite: Spukiges Update für Save the World

Viele Spieler sind nach Epics Marketing-Gag wieder auf Fortnite aufmerksam geworden. Seit dem Start des zweiten Kapitels in der vergangenen Woche ist das Battle-Royale-Thema wieder interessant geworden, doch Fans des PvE-Spielmodus Save the World werden zu Halloween nicht vergessen. Epic informierte seine Spieler auf ihrem Blog über neue Halloween-Inhalte. Erarbeitet wurde eine Nebengeschichte rund um eine Figur namens Willow, die in einem Geisterhotel (Oakdirge Lodge) mit gruseligen Erscheinungen zu tun hat. Bis zum 30. Oktober soll der Spuk verfügbar sein.

