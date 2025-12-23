Fortnite s Kim Kardashian übertrifft selbst die optimistischsten Erwartungen

HQ

Ganz vor Kurzem haben wir berichtet, dass Kim Kardashian in Fortnite mit ihrem eigenen Skin (in mehreren verschiedenen Farben) auftreten wird, als eine weitere von hunderten Kollaborationen, die Epic bereits für sein extrem beliebtes Spiel hatte. Und sie wurde offensichtlich mit großer Vorfreude erwartet.

So sehnsüchtig erwartet, dass sie nach nur anderthalb Wochen auf dem Markt bereits zu den 70 meistgenutzten Skins (danke The Gamer) aller Zeiten gehört und in fast 38 Millionen Matches gespielt wurde. Und natürlich kann man vermuten, dass sie schnell weiter steigen wird. Um das noch beeindruckender zu machen, sollte man bedenken, dass Kim separat für V-Bucks (oder "Geld", wie manche Boomer es nennen) gekauft werden muss und in keinem Battle Pass enthalten ist, im Gegensatz zu so vielen anderen auf der Liste.

Wir vermuteten, dass Kim beliebt sein würde, aber vielleicht nicht so beliebt. Sind Sie überrascht, dass sie in nur zehn Tagen die lebenslange Nutzung von Charakteren wie Harley Quinn, Tony Stark, Slim Shady und Spider-Man (beide reguläre und Miles Morales) unter anderen übertroffen hat?