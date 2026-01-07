Fortnite s Crossover in South Park wird am Freitag erscheinen

HQ

Angesichts der vielen, vielen Crossover und Kollaborationen, die im Laufe der Jahre in Fortnite erschienen sind, ist es etwas überraschend, dass South Park nie vorgestellt wurde. Das ändert sich bald, denn später in dieser Woche wird ein Crossover erschienen.

Wir haben noch keine genauen Details und Informationen darüber, was uns von dieser Zusammenarbeit erwartet, aber ein Teaser-Bild von Epic Games bestätigt, wann sie erscheinen wird. Der 9. Januar 2026 ist das Datum, an dem wir zweifellos mit Skins rechnen können, die Stan, Kenny, Kyle, Cartman und wahrscheinlich einige weitere berühmte Gesichter zum Battle-Royale-Titel bringen.

Da der Start nur noch ein paar Tage entfernt ist, bleiben Sie dran für weitere Informationen. Was würden Sie gerne vom Debüt von South Park in Fortnite sehen?