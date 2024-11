Fortnite OG kehrt nächsten Monat dauerhaft zurück

HQ

Wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass Epic Games mit der Idee von Fortnite OG zur Schau gestellt wurde, wobei dies eine Möglichkeit für die Fans ist, in das originellste Format des Battle Royale einzutauchen. Es ist Chapter 1 - Season 1, also im Grunde, bevor das Spiel metaversal und wild und wunderbar wurde, wie wir es heute kennen, und das ist etwas, worauf sich langjährige Fans des Spiels jedes Mal freuen, wenn es als zeitlich begrenzter Modus zurückkehrt. Das wird in Zukunft nicht mehr passieren.

Denn Fortnite OG kehrt im Dezember zurück und wird hier bleiben. Ewig. Der Modus wird ab dem 6. Dezember ein fester Bestandteil des Battle Royale sein, und was die Spieler erwartet, erfahren wir:

"OG kommt ZURÜCK und ist hier, um zu bleiben. Erlebe Battle Royale von Anfang an und erkunde die OG-Karte, sammle OG-Beute und erlebe OG-Saisons erneut. Schaut am 6. Dezember wieder vorbei."

Wenn Sie nach einer Möglichkeit gesucht haben, es fallen zu lassen, als wäre es 2017, dann sollten Sie die Rückkehr von Fortnite OG im nächsten Monat nicht verpassen.