Fortnite Lego, Fortnite Festival und Rocket Racing sind laut Epic Games hier, um zu bleiben

Was ist Fortnite? Nun, wenn du mich 2017 gefragt hättest, hätte ich gesagt, dass es ein lustiges Battle Royale ist, aber im Jahr 2023 ist es ein ganz anderes Biest. Fortnite hat jetzt einen Überlebens-/Mini-Soulslike-Modus in Lego Fortnite, ein Rockband-/Rhythmusspiel im Fortnite Festival und ein Rennspiel in Rocket Racing.

Diese Modi haben viel Zeit und Mühe in das Spiel gesteckt und sie haben sich als unglaublich beliebt erwiesen. Einige Fans haben sich Sorgen gemacht, dass diese neuen Spielweisen mit der Zeit verschwinden würden, aber Epic Games hat uns versichert, dass es sich nicht um zeitlich begrenzte Events handelt.

Epic beschrieb sogar Lego Fortnite, Fortnite Festival und Rocket Racing als neue Spiele, nicht nur als Modi. Selbst wenn Sie nicht der größte Fan von Fortnite sind, ist es schwer, den Ehrgeiz herunterzuspielen, drei völlig unterschiedliche Genres in dieses Battle Royale zu bringen und zu sehen, wie sie jeweils ihren eigenen Erfolg innerhalb der Fangemeinde finden.

Während Fortnite expandiert, fragen wir uns, welches Genre wir als nächstes aus dem Battle Royale sehen werden. Ein Kampfspiel? Point-and-Click-Abenteuer? Dating-Sim? Das sind zwar alles Witze, aber nichts scheint außerhalb des Bereichs des Möglichen zu liegen.