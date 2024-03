Fortnite lässt dich in der neuen Staffel griechische Götter herausfordern

HQ

Fortnite hat soeben den Trailer zur zweiten Staffel des fünften Kapitels veröffentlicht. Fans spekulieren schon seit einiger Zeit, dass dies etwas mit der griechischen Mythologie zu tun haben könnte, da die Staffel mit der Öffnung der Büchse der Pandora eingeläutet wurde.

Dank des neuen Trailers sehen wir nun, dass in dieser neuen Staffel ein großer Fokus auf die griechischen Mythen gelegt wird. Von Zeus bis Hades erhalten Sie Skins, die sich auf die griechischen Götter beziehen, sowie einige andere ikonische Figuren aus der griechischen Mythologie wie Medusa und Cerberus.

Außerdem gibt es einen kurzen Moment, in dem wir Korra aus der Avatar: The Last Airbender-Fortsetzungsserie beim Wasserbändigen sehen, was bestätigt, dass wir eine Art Avatar-Crossover bekommen. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet.