Fortnite kündigt eine neue Zusammenarbeit mit Crimson Desert an

HQ

Fortnite hat einige der unerwartetsten und vielfältigsten Kooperationen hervorgebracht. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir fast mehr überrascht sind, wenn Epics erfolgreiches Spiel mit anderen Videospielen zusammenarbeitet als mit TV-Serien, Filmen oder sogar Prominenten. Allerdings wurde kürzlich eine Zusammenarbeit zwischen dem mit Spannung erwarteten Open-World-Spiel Crimson Desert und Fortnite angekündigt.

Alle Spieler, die Crimson Desert im Epic Games Store vorbestellen, erhalten am Veröffentlichungstag des Spiels, dem 19. März, das kosmetische Item "Kliff Outfit" in Fortnite.

Wenn man Epic Games kennt und weiß, wie es gerne mehrere Serien oder Wellen von Kollaborationen veröffentlicht, schließen wir nicht aus, dass wir in naher Zukunft mehr von Pearls Abyss' neuem Titel im Battle Royale par excellence sehen.

Möchten Sie mehr von Crimson Desert in Fortnite sehen, oder lieber einen Fortnite Cameo in Crimson Desert?