Fortnite kehrt über den App Store in den USA und den Epic Games Store in Europa zu iOS zurück

Erst kürzlich haben wir über die Nachricht berichtet, dass Apple beschlossen hat, die erneute Einreichung von Fortnite als Handyspiel durch Epic Games zu blockieren, wodurch das Spiel nicht mehr auf iOS-Geräten auf der ganzen Welt zum Download verfügbar ist. Zu der Zeit schien dies ein weiterer Grund für das Paar zu sein, sich auf ein Gerichtsverfahren einzulassen, aber es sieht so aus, als ob zumindest Apple nachgegeben hat.

Epic merkt jetzt an, dass Fortnite jetzt wieder auf iOS-Geräten verfügbar ist. Für diejenigen in den USA wird dies über die App Store sein, aber für diejenigen von uns in Europa können Sie das Spiel über die Epic Games Store oder über AltStore ergattern.

Epic erklärt: "Fortnite ist ZURÜCK im App Store in den USA auf iPhones und iPads... und im Epic Games Store und AltStore in der EU! Es wird bald in der Suche angezeigt!"

Bleibt nun die Frage, wie lange Fortnite auf iOS-Systemen zugänglich bleiben wird...