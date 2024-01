Fortnite kehrt später in diesem Jahr auf iOS-Geräte zurück

HQ

Erst kürzlich verlor der Fortnite -Schöpfer Epic Games einen Mega-Prozess gegen Apple, wobei der Technologieriese kurz darauf verlangte, dass Epic seine Anwaltskosten in Höhe von 73 Millionen US-Dollar zurückzahlt. Während dies jedoch wie eine vernichtende Entwicklung erschien, um alle weiteren Bemühungen zu stoppen, Fortnite wieder auf die App Store und iOS-Geräte zu bringen, wird ein neues Gesetz, das von der EU verabschiedet wurde, dies vollständig ändern.

Der Digital Markets Act (DMA) wird die Regulierung digitaler Plattformdienste in der gesamten EU sicherstellen, was bedeutet, dass Apple Epic nicht mehr daran hindern kann, einen Drittanbieter-Shop auf seinen Geräten zu betreiben. Vor diesem Hintergrund hat Epic bereits auf X hingewiesen, um zu verraten, dass Fortnite später in diesem Jahr in europäischen Ländern (aber nicht in Großbritannien, da das Land nicht mehr Teil der EU ist) zu iOS zurückkehren wird.

Dies alles geschieht, nachdem Apple nun auch seine Haltung zu Spiele-Streaming-Diensten und -Apps geändert hat, was bedeutet, dass App Store nun unter anderem die Verwendung von Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now auf iOS-Systemen erlaubt.

Unnötig zu erwähnen, dass es ein paar ziemlich gute Tage waren, wenn Sie ein iOS-Spieler sind.