Fortnite Kapitel 2 Staffel 3 startet in zwei Wochen

Im April stellten Epic Games fest, dass sie die dritte Staffel von Fortnite Kapitel 2 aufgrund von Entwicklungsprobleme in Zusammenhang mit COVID-19 verschieben mussten. Jetzt sind sie bereit, den neuen Termin anzupeilen, denn Epic bestätigt, dass Fortnite Kapitel 2 Staffel 3 am 11. Juni beginnt. Leider geben sie uns noch keine Hinweise, was Spieler in der nächsten Saison erwarten wird, aber wir werden im altbekannten Stil sicher schon sehr bald einige klare Hinweise bekommen.